Суд отпустил под домашний арест актера, подозреваемого в штурме на Банковой

В пятницу, 13 декабря, Апелляционный суд города Киева освободил из-под стражи актера Егора Превиру, задержанного 1 декабря на Банковой.

несмотря на то, что прокурор настаивал на сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд смягчил меру пресечения, изменив ее на домашний арест сроком действия до 30 января следующего года, сообщает УНИАН.

По информации сестры задержанного Егора Превира - Христини Превир, ее брат после задержания и избиения "беркутовцами" находится в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой и потерял память. По ее информации, 3 декабря во время заседания суда ему стало плохо и в зал суда вызвали "скорую помощь".

Напомним, что сегодня Апелляционный суд отпустил 45-летнего Валерия Гарагуца, восьмого из задержанных во время штурма на Банковой 1 декабря, под личное обязательство.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря около полутысячи провокаторов прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств в отношении событий, связанных с захватом админзданий, с другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств были задержаны 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал их. Решение вынесено по ст. 294 УК (массовые беспорядки).

Фото: pravda.com.ua