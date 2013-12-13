Евродипломаты решили по очереди "дежурить" в Украине

Чтобы отслеживать ситуацию в Украине и обеспечить в нашей стране "постоянное политическое присутствие на высоком уровне и диалог", министры иностранных дел 28-ми стран Европейского Союза планируют "на ротационной основе" находиться в Киеве.

Об этом в Брюсселе журналистам сообщил высокопоставленный европейский дипломат, который пожелал, чтобы его не называли, сообщает УНИАН.

"Идея заключается в постоянных визитах в Украину, поочередном пребывании в Украине на ротационной основе. Сейчас будет представлено литовское президентство в ЕС, и министр иностранных дел Литвы в Киеве. Верховный представитель Эштон будет мотивировать министров иностранных дел ЕС ехать в Украину, чтобы сделать присутствие Европейского Союза там постоянным", – сказал дипломат.

Он сообщил,что 16 декабря министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос "Восточного партнерства" и Украины на своем Совете под председательством Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Идея постоянного пребывания заключается в том, чтобы показать, что мы продолжаем следить за событиями очень пристально, чтобы показать нашу заинтересованность, присутствие. Украина заявляет, что хочет более тесных отношений с Европейским Союзом. И мы хотим приблизиться к ней. И наилучшим путем было бы наше постоянное присутствие в Украине для того, чтобы иметь диалог", – объяснил дипломат.

Как ранее писал "Главред", Европейский Союз не рассматривает вопрос о введении санкций против Украины, а желает углублять контакты с украинской властью.