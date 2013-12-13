Евромайдан дал оппозиции мандат для участия в круглом столе с Януковичем

В пятницу, 13 декабря, Майдан Независимости, где проходит акция сторонников евроинтеграции Украины – Евромайдан, дал лидерам оппозиции мандат для участия в круглом столе, посвященному поиску путей выхода из критической ситуации.

Об этом сообщает УНИАН.

Со сцены столичного Майдана президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов спросил у митингующих, дают ли они мандат оппозиции на этот круглый стол. Люди ответили: "Да".

Жданов отметил, что Майдан должен уполномочить оппозицию призвать власть сделать все возможное, чтобы акции протеста проходили "без крови". Майдан также дал на это мандат.

Напомним, что ранее свое согласие на участие в круглом столе "Объединим Украину" дал Президент Виктор Янукович.

Напомним, мероприятие намечено на 14.00 и состоится в Национальном дворце искусств "Украина".

Цель мероприятия – обсудить предложения общественности, направленные на достижение политической стабильности в Украине, общественного мира и спокойствия.

В заседании примут участие представители украинской власти, политических партий, профсоюзных организаций, студенческого движения, эксперты, творческая и научная общественность.

Как ранее писал "Главред", на предыдущий инициированный Кравчуком круглый стол 11 декабря не пришли лидеры оппозиционных сил Олег Тягнибок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк, а также экс-президент Виктор Ющенко.

Зато были, кроме Кравчука, экс-президент Леонид Кучма, а также спикер Верховной Рады Владимир Рыбак, вице-премьер Александр Вилкул, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, министр юстиции Елена Лукаш, глава Минздрава Раиса Богатырёва, экс-спикер Владимир Литвин, председатель КГГА Александр Попов.