Европа снова предостерегла: применение силы на Майдане недопустимо

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в очередной раз призвал украинскую власть и оппозицию, все силы имеющие отношение к кризису в Украине, избегать радикализации.

Об этом он сказал 13 декабря во время визита в Колумбию, сообщает Радио Свобода.

"Если демонстрация мирная, не должно быть места применению силы. Я говорил Президенту Януковичу, что нужно уважать свободы людей... Я призываю все стороны в Украине избегать радикализации и проявить сдержанность, потому что это очень важно для страны", – подчеркнул Баррозу.

Как ранее писал "Главред", чтобы отслеживать ситуацию в Украине и обеспечить в нашей стране "постоянное политическое присутствие на высоком уровне и диалог", министры иностранных дел 28-ми стран Европейского Союза планируют "на ротационной основе" находиться в Киеве.

Напомним, на ближайшие выходные планируется проведение массовых акций в центре Киева. 14 декабря на Европейской площади пройдет анти-Майдан сторонников Партии регионов, а 15 декабря Евромайдан проведет Четвертое народное вече – День Достоинства.