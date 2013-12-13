Лидеры оппозиции пойдут на круглый стол к Януковичу после Майдана

Лидеры оппозиции – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок – после выступления на Майдане Независимости пойдут на круглый стол во дворец "Украина".

Об этом заявил лидер фракции УДАР Виталий Кличко со сцены Евромайдана, сообщает УНИАН.

А лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок во время выступления заявил: "Мы идем для того, чтобы положить на стол и озвучить глаза в глаза ваши (Майдана — Ред.) требования и предупредить — не дай Бог, будет военный Майдан, тогда остерегайтесь, тогда мы людей, как говорят, в мирных рамках не сможем держать, потому что народ, которого унижают, народ, над которым издеваются, не будет терпеть вечно".

Он подчеркнул, что власти уже сегодня готовят не только провокации, но и применение военной силы. Тягнибок подчеркнул, что лидеры оппозиции предупредят Президента Виктора Януковича о недопустимости таких действий.

Напомним, что со сцены столичного Майдана Незавимости президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов спросил у митингующих, дают ли они мандат оппозиции на этот круглый стол. Люди ответили: "Да".

Жданов отметил, что Майдан должен уполномочить оппозицию призвать власть сделать все возможное, чтобы акции протеста проходили "без крови". Майдан также дал на это мандат.

Также напомним, что ранее свое согласие на участие в круглом столе "Объединим Украину" дал Президент Виктор Янукович.

Цель мероприятия – обсудить предложения общественности, направленные на достижение политической стабильности в Украине, общественного мира и спокойствия.

В заседании примут участие представители украинской власти, политических партий, профсоюзных организаций, студенческого движения, эксперты, творческая и научная общественность.

Как ранее писал "Главред", на предыдущий инициированный Кравчуком круглый стол 11 декабря не пришли лидеры оппозиционных сил Олег Тягнибок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк, а также экс-президент Виктор Ющенко.

Зато были, кроме Кравчука, экс-президент Леонид Кучма, а также спикер Верховной Рады Владимир Рыбак, вице-премьер Александр Вилкул, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, министр юстиции Елена Лукаш, глава Минздрава Раиса Богатырёва, экс-спикер Владимир Литвин, председатель КГГА Александр Попов.