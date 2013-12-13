Луценко предупредил Евромайдан: готовятся аресты лидеров оппозиции и чрезвычайное положение

Экс-глава МВД Юрий Луценко заявил, что в Украине готовится решение об аресте всех лидеров оппозиции.

Об этом он сказал, выступая на Евромайдане в Киеве, пишет УНИАН.

"Может ли быть силовой сценарий? Может. Сегодня готовится решение об аресте всех лидеров оппозиции. Они (власть - ред.) готовятся к введению чрезвычайного положения", - сказал Луценко.

Напомним, лидеры оппозиции приняли решение в пятницу принять участие в круглом столе, организованном первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. В переговорах примет участие и президент Виктор Янукович.

Последний раз сила против Евромайдана применялась в ночь на 11 декабря - "Беркут" штурмовал акцию протеста.

Рассказ активиста Евромайдана Владимира Вьятровича о штурме и перспективах митингов читайте в статье "Главреда".