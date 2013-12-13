Тягнибок рассказал о 12 тысячах силовиков: готовят захват Майдана

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок утверждает, что власть готовится к военному сценарию развития событий и захвату Евромайдана.

Об этом он заявил со сцены на Майдане Независимости, сообщает УНИАН.

По его словам, уже проверена информация "о возможном не просто силовом, а военном сценарии".

Тягнибок считает, что власть готовит "не просто провокации, они готовят силовой вариант захват Майдана".

Ссылаясь на собственную информацию, он отметил, что "в Киев стянули 12 тысяч силовиков – всех, кого можно".

Тягнибок назвал провокацией сооружение сцены на Европейской площади Киева (в нескольких сотнях метров от Майдана Незавимости – Ред.) для проведения альтернативного митинга. "То, что они там строят сцену на Европейской площади, близко от нас, это что - не провокация? Они что - не понимают этого?", - заявил Тягнибок и подчеркнул: "Не уйдем отсюда".

По словам Тягнибока, лидеры оппозиции сегодня на круглом столе предупредят Президента Виктора Януковича о недопустимости силового варианта в отношении участников Евромайдана.