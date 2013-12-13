Немцов: причина запрета на въезд в Украину - суеверия власти

Российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал свой статус персоны нон-грата в Украине и сравнил политику Киева и Кремля.

Об этом политик рассказал в интервью "Главкому".

"Никто не предупреждал, ничего не объяснял. Дали только бумагу, которую я опубликовал в Facebook, и сказали в дополнение, что это решение СБУ, принятое накануне моего приезда. На какой срок мне запрещен въезд, не ответили, причины запрета не объяснили. Это и объединяет наши страны – беспредел. Притом что я сообщил, что у меня есть орден Ярослава Мудрого. Получается, Янукович хуже Лукашенко, потому что в Беларусь мне въезд разрешен", - заявил он.

Также Немцов заверил, что может лишь гадать о причинах запрета.

"Я теряюсь в догадках, что стало поводом – то ли наша акция возле посольства Украины "Украина, мы с тобой" 2 декабря, то ли мои публикации о поддержке евроинтеграции Украины и России, то ли позиция нашей партии, председателем которой я являюсь… Но это все догадки.

Я, кстати, не собирался вмешиваться во внутренние дела Украины, а просто хотел посетить Майдан, встретиться с журналистами, выступить на Общественном телевидении. А на Майдане я выступать особо не собирался, потому что решение о том, по какому пути идти, сугубо внутриукраинское. Хотя у меня и есть свое мнение на этот счет, я не имею права его навязывать. Не знаю, чего испугался господин Янукович, но выглядит он посмешищем. Ведь мало того, что я – один из лидеров оппозиции, а еще и депутат Ярославской областной думы, кавалер украинского ордена…", - отметил политик.

Кроме того, Немцов признал, что не будет требовать объяснений СБУ.

"От них добиваться бессмысленно, вы им сами звоните и спрашивайте. Они там как в рот воды набрали. Причем погранцы хоть отвечают вполне корректно – у нас есть указание СБУ, мы его исполняем. А когда я уточняю, насчет этого указания в посольстве и везде, они мычат. Вот Остап Семерак изложил остроумную версию, которая мне нравится: Янукович – человек суеверный и знает, что если Немцов приехал на Майдан, то ему конец.

Существует огромная вероятность того, что так и есть. К великому стыду Украины СБУ – просто "шестерка" у ФСБ и исполняет все их указания. Никаких сомнений в этом нет. То, что они сделали в отношении меня, – это абсолютная глупость и скандал. Пусть еще ордена Ярослава Мудрого меня лишат", - подчеркнул он.

"В России – миллионы сторонников евроинтеграции, причем не только Украины, а и России, а не только зомбированные путинским "говноящиком". Но у вас, я слышал, депутаты бесноватые из Партии регионов какие-то "черные списки" составляют", - заявил Немцов.