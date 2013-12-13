Янукович предложил объявить амнистию арестованным активистам Евромайдана

В пятницу, 13 декабря, Президент Виктор Янукович предложил объявить амнистию в отношении людей, которые были задержаны во время массовых акций в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Моя точка зрения, что нам нужно перевернуть эту страницу, объявить амнистию", - сказал глава государства во время встречи с представителями студенческой молодежи.

Президент подчеркнул, что он выступит с предложением об объявлении амнистии во время Общенационального круглого стола "Объединим Украину".

"Я буду на круглом столе предлагать, чтобы была амнистия. Снять все эти вопросы. Людей, которых арестовали сейчас, их выпустить. Даже некоторых уже осудили - их также нужно отпустить и завершить на этом этот конфликт", - отметил Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович заявил о необходимости освобождения активистов, арестованных по делу о штурме АП 1 декабря, что является одним из требований оппозиции.

Также напомним, что суды отпускают активистов из СИЗО только под домашний арест.