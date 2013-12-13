В пятницу, 13 декабря, во время заседания круглого стола "Объединим Украину" Президент Виктор Янукович пригрозил увольнением чиновникам за подготовку Ассоциации с ЕС.

По его словам, те, кто готовил Соглашение об ассоциации с ЕС, будут отстранены от работы или вовсе уволены, сообщает УНИАН.

По мнению Президента, документ был подготовлен с нарушением национальных интересов, поэтому ответственные за его разработку будут отстранены от работы или вовсе уволены.

"Премьер-министр Украины Николай Азаров, который сегодня принимает участие в круглом столе, очень широко раскрыл эту тему и проблему. Я только хочу, опережая Николая Яновича, сказать, что по результатам этой работы (подготовки Соглашения об ассоциации - УНИАН), которая, я бы сказал, была сделана не просто плохо, а она была сделана с нарушением национальных интересов Украины... Работники, которые занимались подготовкой Соглашения об ассоциации, будут как минимум отстранены от работы, возможно, будут уволены. Это моя принципиальная позиция", - подчеркнул Президент.

По словам Януковича, он понимает, почему результаты саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе вызвали так много критики общества, настроенного на европейскую интеграцию.

Янукович вновь подчеркнул, что Украина не отказывалась и не намерена отказываться от европейской интеграции. "Мы шли и будем идти путем реформ и европейской интеграции", - заверил он.