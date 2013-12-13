Российское ТВ показало сюжет об анти-Майдане: опубликовано видео

Московский телеканал "Дождь" снял ролик об митинге в Мариинском парке Киева, на который собрались сторонники Партии регионов.

Видео новостного сюжета опубликовано в YouTube.

Журналисты интересовались у собравшихся, откуда они приехали и зачем, какую политическую силу и какой вектор развития страны поддерживают.

Некоторые митингующие отвечали, что приехали поддержать президента, некоторые говорили о нежелании идти в ЕС, а некоторые вообще отказывались говорить с журналистами.

Напомним, как сообщал "Главред", на 15 декабря в Киеве запланированы две масштабных акции.

На Майдане Независимости оппозиция собирает Народное вече. В то же самое время Партия регионов собирает альтернативный митинг на Европейской площади, в котором планирует участие 200 тысяч человек.