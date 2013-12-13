Янукович признал, что "Беркут" вел себя неадекватно при разгоне Евромайдана

В пятницу, 13 декабря, во время заседания круглого стола "Объединим Украину" Президент Виктор Янукович выразил возмущение действиями провокаторов и правоохранителей на Майдане.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам Януковича, события, происшедшие на Майдане, стали поводом для новых призывов и инициатив к нарушению стабильности в нашей стране.

"Скажу откровенно, я возмущен теми радикальными действиями, которые были на Майдане как со стороны — откровенно скажу провокаторов, так и со стороны силовых структур, которые вели себя не всегда адекватно", - сказал он, добавив, что эмоции, которые были и есть, они очень часто доминируют над здравым рассудком.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 30 ноября бойцы "Беркута" разогнали Евромайдан, зверски избив сотни студентов, при этом пострадали иностранцы, а также журналисты из украинских и зарубежных СМИ.

Позже глава МВД Виталий Захарченко заявил: официальные представители Евромайдана объявили о завершении своих акций, а на Майдане Независимости оставались лица, мешавшие работе городских служб Киева.