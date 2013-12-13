Луценко предупредил о чрезвычайном положении: кремлевским кукловодам нужна кровь

Экс-глава МВД Юрий Луценко заявил, что в Украине готовится решение об аресте всех лидеров оппозиции.

Об этом он сказал, выступая на Евромайдане в Киеве, пишет УНИАН.

"Может ли быть силовой сценарий? Может. Сегодня готовится решение об аресте всех лидеров оппозиции. Они готовятся к введению чрезвычайного положения", - сказал Луценко.

"Для этого им и их кремлевским кукловодам нужна кровь, - сказал он. - Предупреждаем Януковича: в случае развертывания такого сценария – сразу просим в Гаагский трибунал... Этот Майдан вышел не за политиков и не за вождей. Он вышел за свое будущее. Янукович, если ты арестуешь лидеров, которые сейчас стоят на сцене, здесь будут новые лидеры и будет еще больший Майдан".

По словам Луценко, которого цитирует пресс-служба "Третьей украинской республики", "есть единственный выход для всей страны: прекратить воровать, прекратить врать, прекратить избивать! Нужно сесть за стол переговоров, чтобы договориться о мирном отходе от власти нынешней банды".

Как отметил Луценко, "хватит пугать друг друга завтрашним антимайданом. Тем, что на Киев надвигается новая "синяя орда". Завтра на Европейскую площадь привезут замордованных нынешней властной мафией бюджетников и студентов. Добро пожаловать всех их на концерт Святослава Вакарчука и "Океана Эльзы"! Все эти люди так же страдают от межигорской мафии. Так же, как и мы. Давайте протянем им руку и скажем: мы ждем здесь всю Украину от запада до востока...".

Ранее "Главред" сообщал, что последний раз сила против Евромайдана применялась в ночь на 11 декабря - "Беркут" штурмовал акцию протеста.

Рассказ активиста Евромайдана Владимира Вьятровича о штурме и перспективах митингов читайте в статье "Главреда".