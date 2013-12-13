На круглом столе оппозиция обнародовала требования к Януковичу

В пятницу, 13 декабря, во время заседания круглого стола "Объединим Украину" оппозиция обнародовала свои требования к Президенту Виктору Януковичу.

Соответствующие требования озвучил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает УНИАН.

"Мы пришли сюда от тех миллионов украинцев, которые вышли на Майдан", - сказал он и напомнил, что сначала люди вышли за подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, однако после того, как власть не подписала соглашение, "вооруженные правоохранители пытались разогнать этот неполитический Майдан. Но после того вышло еще больше людей".

"Каждый, кто сидит за этим столом, имеет детей, внуков, знакомых и друзей. Какую страну мы строим? Если несколько сотен вооруженных до зубов милиционеров позволяют себе избивать мирных протестующих, и за это никто не несет ответственности, чем это закончится?", - спросил Яценюк

Он подчеркнул, что ключевым требованием оппозиции является наказание тех, кто давал незаконный приказ разгонять Майдан, а также тех, кто выполнил этот приказ. "Сейчас не идет речь о том, что кто-то борется или не борется за власть. Сейчас речь идет о том, принесем ли мы украинцам ощущение справедливости, защитим ли мы их надежду. Если сегодня избили 10 человек, то завтра могут избить сто, тысячу", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что еще одним требованием должна быть отставка правительства. Он отметил, что премьер-министр Николай Азаров должен подать личное заявление об отставке.

"Результатом этого выступления должно быть личное заявление премьера Украины об отставке. Сегодня он наговорил на несколько отставок. Это правительство персонально виновно в политическом и экономическом кризисе. Это правительство проводило и сорвало переговоры с Европейским Союзом. Это правительство и министр этого правительства Захарченко давали команду избивать людей", - заявил Яценюк.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 30 ноября бойцы "Беркута" разогнали Евромайдан, зверски избив сотни студентов, при этом пострадали иностранцы, а также журналисты из украинских и зарубежных СМИ.

Позже глава МВД Виталий Захарченко заявил: официальные представители Евромайдана объявили о завершении своих акций, а на Майдане Независимости оставались лица, мешавшие работе городских служб Киева.