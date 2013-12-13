Янукович: за разгон Евромайдана ответственны три человека

За разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября ответственны три человека.

Об этом во время заседания круглого стола "Объединим Украину" заявил Президент Украины Виктор Янукович, передает УНИАН.

"Есть у следствия новая информация, которую еще нельзя обнародовать. Но в ближайшее время, как только она будет выяснена и будет уверенность относительно того, как это было, и не будет запрещать закон и тайна следствия – это будет обнародовано", - пообещал он.

Также Янукович добавил, что перед заседанием круглого стола разговаривал с генпрокурором Виктором Пшонкой.

"Только хочу сказать, что тройка людей, которая той ночью была рядом с Майданом, имеет непосредственное отношение к принятию этого решения, которое было принято. Я считаю, что они должны нести ответственность за то, что там произошло", - добавил Янукович.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее глава государства выразил свое возмущение действиями обеих сторон на Майдане Независимости.

Как известно, в ночь на 30 ноября "Беркут" жестко разогнал митингующих на Евромайдане. Действия спецназа вывзвали бурю возмущения по всей Украине и привели к волне акций протеста.

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