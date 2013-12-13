Політолог Сергій Таран: силовий сценарій на Євромайдані вигідний Росії

На сайті "Главред" відбувся чат із директором Міжнародного інституту демократій, головою правління центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір", політологом Сергієм Тараном. Спілкуючись із читачами, він розповів, що чекає далі на Євромайдан в Києві, чого зможуть домогтися мітингувальники, чим відрізняються протести 2004 і 2013 років, а також про те, кому вигідний силовий сценарій у протистоянні.

Подаємо стенограму чату з Сергієм Тараном.

Prokop: Как считаете, может ли власть сейчас просто выжидать, пока Майдан сам собой разойдется (погода способствует, праздники впереди, люди порядком уже устали)? Или же у нас таки скоро в центре столицы все-таки организуют каток..?

Сергій Таран: Щоб цього не сталося, в оточенні президента працюють потужні політтехнологи, які силовими діями знову і знову мобілізують людей. Міністр Захарченко та міліціонери зробили для мобілізації людей на Майдані більше, ніж всі політтехнологи всіх трьох опозиційних політичних сил. Тому поки будуть тиск і репресії, люди будуть умотивованими стояти на Майдані або вдадуться до радикальніших дій. Поки немає жодних ознак, щоб такі репресії припинилися.

Jerry: Яка ймовірність, що у наступному році зовнішня політика України знову зведеться до балансування між Європою й Росією?

Сергій Таран: Все залежить від того, у кого Янукович візьме гроші на покриття боргів. Якщо це буде Росія, то будуть достатньо жорсткі умови, на яких балансувати буде важко. Якщо це буде Міжнародний валютний фонд, який не висуває політичних вимог, то у Януковича залишаться можливості для якогось квазі-балансування, але треба розуміти, що в Україні всі парламентські партії, крім однієї, як і суспільство в цілому, підтримують ідею європейської інтеграції. Тому для більшості суспільства таке балансування виглядає неприродним.

Jerry: Люди зараз захоплені темою Євромадану, і це зрозуміло. Але чи не пройдуть непоміченими вибори у проблемних округах, з проблемами і фальсифікаціями, які залишаться непоміченими?

Сергій Таран: Так, проблема фальсифікацій уже є. Зняли з виборів Романюка, ледь не зняли Булатецького, відбувається потужний підкуп виборців по київському 223 округу на користь Пилипишина. Однак цей Євромайдан будується на самоорганізації, коли окремі групи людей організують пікетування, блокування, інші акції протесту. Тому той, кому небайдужі вибори у проблемних округах, може сам організовувати дії на забезпечення прозорості кампанії.

polit_ua: Сергію, якщо припустити, що Янукович зараз буде усунений від влади. І..? Ви вірите, що наші "три богатирі" зможуть швидко між собою домовитися, прийняти притомну програму дій, з розумом підійти до всього, що запропонує підписати ЄС (а не підписувати все підряд)? Адже навіть під час Майдану зараз, особливо на початку, вони виглядали якимись, м'яко кажучи, розгубленими і немічними. Добре, хоча б інтелігенція підказала якийсь конкретний конструктив... Дякую за відповідь.

Сергій Таран: Зараз не йдеться про боротьбу влади і опозиції. Йдеться про боротьбу за незалежність країни та цивілізаційний вибір. Тому потрібно підтримувати будь-яких політиків, які є союзниками в цій боротьбі. На відміну від Майдану 2004 року, мітингувальники набагато радикальніші, ніж лідери опозиції. Тому тиск як на владу, так і на опозицію з боку громадян – це, безперечно, потужний чинник того, що опозиція після зміни влади буде займатися реформами, а не самопоборюваннями.

gf_43: А що далі, якими будуть "післямайданні" відносини України та Росії, України та ЄС?

Сергій Таран: У будь-якому разі для української влади буде проблематично заявляти про членство України в Митному союзі. Однак якщо нинішня влада утримається, вона, очевидно, закладе деякі механізми Митного союзу у Стратегічну угоду між Україною та Росією. Наприклад, там можуть бути обмеження по веденню зовнішньої політики для України. Хоча стратегічно Україна не зможе довго бути у Митному союзі, тому що навіть залежна від світових цін на енергоносії російська економіка теж достатньо вразлива. ЄС, безперечно, буде готовий укласти з Україною угоду, якщо буде відповідне бажання української влади.

gf_43: Наскільки суттєво цей Майдан змінить сприйняття у світі країни, українців, нинішньої влади?

Сергій Таран: Я вже говорив про те, що перший абсолютний позитивний результат Майдану – це розуміння у світі, що українці прагнуть європейської інтеграції та готові за це боротися. Українцям просто тимчасово не пощастило з владою. Знову ж таки, це важливий стратегічний здобуток з огляду на підписання Угоди про асоціацію, а то й отримання перспективи членства будь-якою наступною владою.

Kiianyn: Чи варто чекати відставки уряду чи дострокових президентських виборів? Чи все так і залишиться, як є, незважаючи на протести?

Сергій Таран: Відставки уряду варто чекати. Це та межа компромісу, на яку теоретично може піти президент, якщо акції масового протесту будуть і надалі відбуватися на вулицях міст. Президентських виборів теж варто очікувати, але для цього треба, щоб мільйон людей взяли в оточення Межигір'я та АП на Банковій і не розходилися кілька днів. :)

Smilik: Сергію, як вам те, як проявилися українці під час майдану, передусім – почуття гумору?:) Коли у нас чимало слів та дій влади навіть у найскрутніших ситуаціях обростають жартами, "фотожабами" (одні тільки "бімби" чого варті та плакати мітингувальників), та й взагалі, на Майдані оптимізму чимало. Вам особисто таке сприйняття подій до вподоби, чи слід бути серйознішими? Дякую.

Сергій Таран: Коли з влади сміються, її перестають боятися. Занепад Радянського Союзу почався з анекдотів про Брежнєва, які ніхто не боявся розказувати (про Сталіна анекдотів ніхто не розповідав). Тому гумор щодо влади – це серйозна ознака деградації влади в очах українців. До речі, над опозицією і суспільством, яке прагне євроінтеграції, ніхто не сміється. Тому що для українців вони сприймаються як серйозні речі.

Kiianyn: Яка доля чекає на затриманих за весь час Майдану? Відпустять усіх, як гадаєте?

Сергій Таран: Теоретично можливі два сценарії: 1) відпустять всіх, крім тих, яких спровокували на участь у силових діях на вулиці Банковій; 2) можливо, у перспективі буде оголошена амністія для всіх, хто так чи інакше причетний до Євромайдану. Але не можна виключати, що у випадку поразки Євромайдану з'явиться багато інших політв'язнів. Порушення СБУ справи про "спробу захоплення влади" та обшуку штабу "Батьківщини" – це лише перші квіточки.

Kiianyn: Чи варто чекати розгону Майдану силою та чогось подібного до ночі 11 грудня? Чи вистачить у наших очільників розуму не вдаватися знову до сили?

Сергій Таран: Так, варто. Якщо людей на Майдані буде менше, особливо вночі.

Gallina: Навіщо, по-вашому, всі ці історії з "мінуванням" метро, вокзалу, аеропортів тощо? Для чого це робилося? І чи не вийде раптом після, як у тій приказці про того, хто кричав "Вовки! Вовки!"?

Сергій Таран: "Мінування" розраховане на два наслідки. 1. Громадяни мають злякатися ходити на Майдан через мінування.

2. Громадянам фізично важко буде дістатися Майдану, особливо у випадку критичної ситуації. Хоча розрахунки "мінувальників" не виправдовуються, а лише підживлюють загальне невдоволення.

Gallina: Навіщо влада влаштувала цей штурм у ніч із 10 на 11, адже можна було очікувати, що це підштовхне знову людей на вулиці? І наскільки для неї стало несподіваною швидка мобілізація громадян, які вночі зібрали справжній велелюдний Майдан?

Сергій Таран: Думаю, Янукович хотів продемонструвати, що він може робити все в цій країні попри думку українців та високих гостей з-за кордону. Але раптом з'ясувалося, що силовий сценарій здійснити важко, навіть суто фізично. І, звичайно, це стало несподіванкою, причому не лише для влади, а навіть для самих громадян України, які дуже швидко і оперативно зібралися в ніч з 10 на 11.

Gallina: Пане Сергію, що, по-вашому, буде далі з Євромайданом: скільки простоїть, чи зможе добитися (хоча б частково) виконання своїх вимог тощо?

Сергій Таран: Назву три однозначні позитивні наслідки Євромайдану, заради яких вже варто було виходити на вулиці. 1. Це розуміння у світі різниці між діями української влади і прагненнями громадян. Тепер у світі чітко розуміють, що українці хочуть євроасоціації, а влада – ні. Це означає, що наступна влада підпише Угоду про асоціацію, а, можливо, й більше. Майдан справді врятував імідж України. 2. Люди нарешті зрозуміли, що мобілізовуватися можна і потрібно, причому не під конкретних політиків, а під програми, і цією програмою є Угода про асоціацію. Євромайдан – це потужний удар по "противсіхству". 3. Регіональні та бізнес-еліти починають розуміти, що Янукович не буде президентом після 2015 року, а, може, й раніше. Це означає, що вони будуть шукати альтернативні кандидатури на президентських виборах.

Redom: Чи виправдовує себе сьогодні тактика "стояння"? Чи потрібно вести переговори з владою, яка обіцяла почути кожного, а чує лише себе?

Сергій Таран: На відміну від 2004 року зараз не існує чіткого механізму зміни влади. Тому дії людей і опозиціонерів сьогодні видаються не такими активними. Тому це постійний тиск, пікетування, демонстрації, в тому числі "стояння". Мені видається, що до прямого революційного сценарію нинішня політична еліта не готова.

Геннадий Сергиенко: Пане Таран, бачив висіло гасло"Геть донецьких!". Чому кияни їх так ненавидять, що вони поганого їм зробили?

Сергій Таран: У Києві під "донецькими" розуміють не територіальне походження, а той тип політики, який нав'язується Києву і всій України представниками донецьких політичних еліт. За останні три роки у владні коридори потрапило багато людей донецького регіонального походження, і з ними почали пов'язувати корупційні схеми та авторитарні методи управління. Переконаний, що у разі зміни правил гри в політиці будь-які "донецькі", "дніпропетровські" чи "київські" зможуть демонструвати інші підходи до державного управління.

Marchuk Galina: Как вы думаете, чьи рекомендации по разгону Майдана и уничтожению демократии в Украине исполняет Янукович? Ведь нам всегда говорили о его любви к Богу, а, оказывается, что люди для него–электорат, а точнее лохторат (простите за выражение)!

Сергій Таран: Силовий сценарій в Україні, при якому серед мітингувальників можливі жертви – це російський сценарій. Адже в Росії чудово розуміють, що найкраще Януковича до Росії прив'язують не стратегічні підприємства, не ціна на газ, а небажання спілкуватися з лідером, який демонструє недемократичні підходи до політики (згадайте, як ізоляція Кучми через справу Гонгадзе штовхнула його в бік Росії). Треба відповідати на питання – кому вигідно. А силовий сценарій вигідний насамперед Росії.

Ruda Pani: Майдан та прояви громадської свiдомостi по всiй Україні – це найголовнiше зараз, i в цьому громадяни проявили себе найкащим чином. Але будь-якi героїчнi вчинки, на жаль, можуть не дати жодного результату без "підпільної" роботи з депутатами вiд "регiоналiв". Чи робить щось у цьому напрямку наша опозицiя? Майдан – це чудово, але нiхто не може завадити Януковичу 17-го пiдписати з Путiним у Москвi будь-якi угоди, а слухнянiй ВР – потiм їх ратифiкувати. А ми будемо й далi стояти собi на Майданi.

Сергій Таран: Я теж переконаний, що без розколу влади будь-які "революційні" зміни в країні неможливі. Мені видається, що стратегічними партнерами опозиції можуть бути олігархи, які так само зацікавлені в євроінтеграції. Тому що для олігархів – це гарантія прав власності та капіталізація їхніх підприємств. Зараз чимало олігархів мають своїх провладних депутатів у парламенті. Сподіваюсь, опозиція працює в цьому напрямку. Мені видається, що якщо Янукович підпише щось неоднозначне з Путіним у Росії, парламент просто припинить роботу. А збирати його в іншому місці – це значить стимулювати наступні масові протести. Тому якраз і потрібно надалі стояти на Майдані, і не лише для того, щоб цього не сталося.

Ludmila Koroleva: Нормальные люди не хотят жить в зоне. Они не хотят брехни и запугиваний, беззакония и репрессий. Наконец, полного бесправия, в котором живут. Так какой может быть выход, кромекак полная перезагрузка этой гнилой системы?

Сергій Таран: Перезавантаження може бути або через вибори (але виборча система для перезавантаження також недосконала), або через революцію (але наслідки такої революції прогнозувати дуже важко). Тому найреалістичніше для тих громадян, які прагнуть перезавантаження – це: 1) тиск на владу і опозицію з вимогою змін, 2) тотальна самоорганізація громадян на місцях, без того, щоб очікувати від політиків прямих вказівок. Почніть, наприклад, із того, що постійно розказуйте 10-15 своїм друзям, родичам, однокласникам – тим, які мало користуються інтернетом, що насправді відбувається в українській політиці, і наскільки зараз важливе перезавантаження. Це насправді не так важко. Але якщо це робитиме кожен, хто виходить на Євромайдан, вже за кілька місяців ми матимемо інше суспільство та іншу політику.

serg2000: Сергей, не знаю, заметили ли вы по новостной ленте за последние 48 часов, но заявления со стороны России в отношении Украины значительно смягчились – с чем это может быть связано?

Сергій Таран: Можливо, в Росії починають розуміти, що Євромайдан – це виступ не лише за європейську інтеграцію, а, в тому числі, проти інтеграції з країнами Митного союзу. І не тому що Росію не люблять, а тому що Росія постійно нав'язує Україні свій вибір. Про це прямо і відверто говорить Янукович публічно. Тому Росія пом'якшує свою риторику, але зовсім не пом'якшує своїх вимог і бачення України як сателіта "русского мира".

Фото: Владислава Мусієнка