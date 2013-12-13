Яценюк и Азаров поспорили на "круглом столе"

На заседании круглого стола "Объединим Украину" между лидером фракции "Батькивщина" Арсением Яценюком и премьером Николаем Азаровым произошла перепалка.

Об этом сообщает "Украинская правда".

После того, как Азаров предложил Яценюку рассказать об ответственности его политсилы за газовые контракты с Россией, оппозиционер призвал премьера уйти в отставку.

"Батькивщина" несет ответственность за то, что мы переплачиваем 20 миллиардов за газ России, при том, что резервы Нацбанка составляют 20 миллиардов", - заявил премьер.

В ответ Яценюк упрекнул Азарова в боязни покинуть кресло.

"Вы персонально держитесь за кресло, вместо того, чтобы прийти в парламент, написать заявление и сказать: "я ухожу в отставку", - отметил Яценюк.

В ответ Азаров рассказал о своей смелости.

"Я свою смелость имею, и я приму решение, а ты имей свою смелость, Арсений Петрович. Мы же с тобой всегда были на "ты"", - сказал Азаров.

"Кто подписал договор с Россией? И кто за ВТО получил орден? Мне орден за ВТО на грудь не вешали", - подчеркнул премьер.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Азаров подчеркнул, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите "неминуемо привело бы к краху экономики Украины".