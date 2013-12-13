Янукович возмущен штурмом Банковой: били молодых ребят в форме

По мнению Президента Виктора Януковича, события, которые произошли на улице Банковой 1 декабря, были провокацией, и виновные в ее совершении должны быть наказаны судом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с представителями студенческой молодежи.

"Провокаторов нужно всех наказать по закону. Но это должен сделать суд. Пусть суд по закону принимает решение".

Президент подчеркнул, что в настоящее время выясняется, кто совершил эту провокацию.

"Мы также разбираемся. Ответ вот-вот будет найден. Это было грубое нарушение закона, и это была также провокация. Кто ее выполнял, кто ее заказывал - нам нужно обязательно будет разобраться", – сказал он.

По словам Януковича, во время этих событий пострадали, в частности, правоохранители. "Те, кто штурмовал, были серьезно вооружены и били молодых ребят в форме", - подчеркнул он.

Как ранее писал "Главред", 1 декабря на Банковой собралось несколько тысяч человек. Кто-то пригнал бульдозер и начал штурмовать солдат внутренних войск, которые стояли в первом ряду оцепления вокруг Администрации Президента. Потом на них набросились агрессивно настроенные молодчики — били цепями, палками, кидали булыжники, взрывпакеты, файеры.

В ответ уже "Беркут" начал закидывать протестующих свето-шумовыми гранатами и пускать газ. А потом и вовсе пошел в наступление. Травмы получили как сами силовики, так и обычные граждане.