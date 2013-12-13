УЗ опровергла выделение дополнительных поездов для Антимайдана

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") не назначала дополнительные поезда для доставки из регионов людей на массовые акции протеста в Киеве, сообщили в пресс-службе УЗ в пятницу.

Как пишет ТСН, в пресс-службе отметили, что все дополнительные поезда назначаются для перевозки пассажиров в период повышенного спроса. Сейчас это дополнительные поезда и дополнительные рейсы на новогодние и рождественские праздники. Билеты на эти поезда имеются в свободной продаже.

В то же время, в пресс-службе сообщили, что у "Укрзализныци" есть услуга заказа поездов на коммерческой основе, что предусмотрено "Правилами перевозки пассажиров, багажа и почты железнодорожным транспортом". Воспользоваться этой услугой могут физические и юридические лица в любом направлении, в любой день.

"При оформлении заявок заказчики оплачивают не только стоимость проезда, но и эксплуатационные расходы железных дорог. Железные дороги Украины как перевозчик не выясняют цель поездки. Информация о заказчиках услуг является коммерческой, не подлежит разглашению", - пояснили в "Укрзализныци".

В ведомстве также сообщили, что заявки на организацию коммерческих поездов на дороги поступили, однако не уточнили их количество и дату отправок, сославшись на коммерческую тайну.

"Решение о назначении коммерческого рейса принимается на каждой из шести железных дорог страны в зависимости от наличия придвижного состава и технических возможностей", - пояснили в пресс-центре УЗ.

Как добавили в ведомстве, на специальные коммерческие рейсы поездов билеты в свободную продажу не поступают.

Напомним, 12 декабря в СМИ появилась информация о том, что с целью транспортирования людей для участия в массовых акциях в Киеве организованы спецпоезда с востока Украины.