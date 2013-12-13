Януковича предупредили об "ужасных последствиях" разгона Евромайдана

В пятницу, 13 декабря, во время заседания круглого стола "Объединим Украину" оппозиция предупредила Президента Виктора Януковича об ужасных последствиях разгона Евромайдана.

Об этом сообщает УНИАН.

Лидер партии УДАР Виталий Кличко предупредил Януковича о том, что силовой вариант разгона Майдана будет иметь "ужасные последствия" для него лично.

"Мы знаем о силовом варианте, который рассматривается сегодня. Он будет иметь ужасные последствия для страны и для Вас лично", - сказал Кличко.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 30 ноября бойцы "Беркута" разогнали Евромайдан, зверски избив сотни студентов, при этом пострадали иностранцы, а также журналисты из украинских и зарубежных СМИ.

Позже глава МВД Виталий Захарченко заявил: официальные представители Евромайдана объявили о завершении своих акций, а на Майдане Независимости оставались лица, мешавшие работе городских служб Киева.