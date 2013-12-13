Янукович предложил оппозиции объявить мораторий на силовые действия

В пятницу, 13 декабря, во время заседания круглого стола "Объединим Украину" с участием оппозиции Президент Виктор Янукович предложил объявить мораторий на силовые действия.

Об этом сообщает УНИАН.

Янукович предложил объявить мораторий на силовые действия на период проведения переговоров по поиску выхода из политического кризиса.

"Я практически вношу такое решение. До этого времени – предложение: объявить мораторий на любые силовые действия. Мы принимаем такое решение и никаких проблем не будет", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что "любые разговоры о том, что со стороны власти готовятся силовые действия, не соответствует действительности".

"Я вам скажу, что тоже начитался Интернета: призывы о вооружении и силовых действиях, я не буду об этом говорить. Все это эмоции, все это провокации, все это расшатывание ситуации. Кто в этом заинтересован, придет время, мы все поймем. Давайте будем мудрее и спокойно разберемся на нашей родной земле", - сказал Янукович.

Кроме того Президент призвал оппозицию использовать Верховную Раду как площадку для переговоров с целью поиска путей выхода из кризиса.

Янукович также призвал украинцев к спокойствию и прекращению противостояния.

"Я обращаюсь к нашим гражданам, которые стоят на всех майданах, — успокоиться и прекратить противостояние. Противостояние никогда не приводило ни к чему хорошему", - сказал он.

Янукович попросил граждан дать возможность сегодня политикам, власти и оппозиции вместе выйти из этой ситуации.

Ранее "Главред" сообщал, что лидер УДАРа Виталий Кличко предупредил Януковича о том, что силовой вариант разгона Майдана будет иметь "ужасные последствия" для него лично.