Яценюк не верит в мораторий на применение силы против Евромайдана

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк не верит в слова Президента Виктора Януковича о введении в Украине моратория на силовые действия.

Об этом оппозиционер заявил по завершении круглого стола с участием главы государства, сообщает "Украинская правда".

"Мы услышали, что он обещал ввести мораторий. Верю я в это? Нет, не верю, но, по крайней мере, он это сказал", - уточнил политик.



Яценюк пообещал, что оппозиция будет продолжать работать по согласованному плану действий.

Напомним, во время круглого стола Янукович также отметил, что в разгое Евромайдана виновны три человека, но каких-то данных о них не привел.

Оппозиция, в свою очередь озвучила на встрече свои требования к власти, среди которых - отставка Кабмина Николая Азарова и наказание виновных в разгоне Евромайдана.