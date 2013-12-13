Как оппозиция встречалась с Януковичем за круглым столом, опубликованы фото

В пятницу, 13 декабря, в Национальном дворце "Украина" состоялся круглый стол "Объединим Украину", котором приняли участие Президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

Оппозиция потребовала от Президента отставки правительства Николая Азарова, освобождения всех арестованных активистов Евромайдана и наказания виновных в разгоне мирной акции на Майдане Независимости 30 ноября.

В ответ Янукович признал, что "Беркут" вел себя неадекватно при разгоне Евромайдана, и заявил что за разгон Евромайдана ответственны три человека.

Лидер УДАРа Виталий Кличко предупредил Януковича о том, что силовой вариант разгона Майдана будет иметь "ужасные последствия" для него лично.

Янукович уже предложил объявить мораторий на силовые действия на период проведения переговоров по поиску выхода из политического кризиса.

Кроме того Президент призвал оппозицию использовать Верховную Раду как площадку для переговоров с целью поиска путей выхода из кризиса.

Янукович также призвал украинцев к спокойствию и прекращению противостояния.