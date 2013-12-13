Как оппозиция встречалась с Януковичем за круглым столом, опубликованы фото

13 декабря 2013, 17:14

Оппозиция и власть договорились о моратории.

  • Круглый стол УНИАН
  • Круглый стол. Янкович, Рыбак и Азаров УНИАН
  • Круглый стол. Кучма и Филарет УНИАН
  • Круглый стол. Кинах и Ющенко УНИАН
  • Круглый стол. Янукович, Кучма и Ющенко УНИАН
  • Круглый стол УНИАН
  • Круглый стол УНИАН
  • Круглый стол. Симоненко и Кучма УНИАН
  • Круглый стол УНИАН
  • Круглый стол. Яценюк УНИАН
  • Круглый стол УНИАН
  • Круглый стол. Азаров УНИАН
  • Круглый стол. Кличко УНИАН
  • Круглый стол. Яценюк УНИАН
  • Круглый стол. Яценюк, Кличко и Тягнибок УНИАН
  • Круглый стол. Рыбак и Крачук УНИАН
  • Круглый стол УНИАН

В пятницу, 13 декабря, в Национальном дворце "Украина" состоялся круглый стол "Объединим Украину", котором приняли участие  Президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

Оппозиция потребовала от Президента отставки правительства Николая Азарова, освобождения всех арестованных активистов Евромайдана и наказания виновных в разгоне мирной акции на Майдане Независимости 30 ноября.

В ответ Янукович признал, что "Беркут" вел себя неадекватно при разгоне Евромайдана, и заявил что за разгон Евромайдана ответственны три человека.

Лидер УДАРа Виталий Кличко предупредил Януковича о том, что силовой вариант разгона Майдана будет иметь "ужасные последствия" для него лично.

Янукович уже предложил объявить мораторий на силовые действия на период проведения переговоров по поиску выхода из политического кризиса.

Кроме того Президент призвал оппозицию использовать Верховную Раду как площадку для переговоров с целью поиска путей выхода из кризиса.

Янукович также призвал украинцев к спокойствию и прекращению противостояния.

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Евромайдан Янукович Яценюк оппозиция Кличко Тягнибок
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