Янукович побещал не разгонять Евромайдан: я тоже начитался Интернета

Президент Виктор Янукович в очередной раз пообещал не разгонять акцию протеста на Евромайдане и заявил, что разговоры о силовом сценарии - провокации.

Об этом глава государства сказал во время круглого стола "Объединим Украину", в котором, в частности, приняли участие лидеры украинской оппозиции, сообщает УНИАН.

"Я тоже начитался Интернета, разного. Призывы о вооружении... Кого-то нужно убить, кого-то повесить и так далее... Я не буду об этом говорить. Все это эмоции, все это провокации, все это расшатывание ситуации. И кто в этом заинтересован, придет время, и мы с вами поймем", - сказал Янукович.

Он также призвал всех быть мудрее и спокойно разобраться в том, что произошло. "Давайте разберемся спокойно на нашей родной земле. У нас есть достаточно опыта преодоления любых кризисов. И это очередной. И он выпал на нашу долю", - предложил президент.

"Здесь раздаются предложения о полной перезагрузке власти. Кто этого боится? Да никто этого не боится. Но мы должны отвечать за свою деятельность", - сказал Янукович, добавив, что любой кризис ведет к потерям.

Он также призвал всех вернуться в конституционное поле и продолжить диалог. "Со своей стороны я сделаю все от меня зависящее, сможете мне помочь, я буду очень благодарен", - сказал Янукович.

Напомним, во время круглого стола глава государства также предложил ввести мораторий на силовые действия и амнистировать активистов, задержанных после штурма Банковой.

Оппозиция, в свою очередь, продолжает настаивать на требованиях о наказании виновных в разгоне Евромайдана и отставке Кабмина Николая Азарова.

Отметим также, что в ночь на 11 декабря силовики штурмовали Евромайдан, но их атака была отбита.