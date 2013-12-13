Катеринчук: на дорожный блокпост Евромайдана напал "Беркут"

"Житомирский дорожный блокпост Евромайдана, находящийся в направлении Киева в селе Стоянка по Житомирской трассе, минувшей ночью подвергся нападению сотрудников "Беркута". Сейчас мы держим оборону".

Об этом сообщил с места происшествия революционный комендант Киева, народный депутат Украины Николай Катеринчук, сообщает пресс-служба Европейской партии.



"Трое суток назад Комендатура Киева установила блокпосты на подъездах к Киеву, чтобы контролировать движение правоохранителей и предоставлять разнообразную информацию о Евромайдане тем кто въезжает в столицу. Кроме Житомирского направления такие блокпосты установлены еще и на Гостомельской, Одесской, Бориспольской и Броварской трассе. После сигнала блокпоста о движении 14 автобусов с беркутовцами на него сразу и напали" , - сообщил Николай Катеринчук.

"Палатки с надписью "Дорожный блокпост Евромайдана" были устанволены как приемные народного депутата Николая Катеринчука. Мы их разместили не в Киеве, за пределами города, на обочине дороги, они никоим образом никому не мешают. Однако сигнал от власти на зачистку однозначен - не только центральный Майдан. Зачистка проводится по всей Украине", - подчеркнул нардеп.

По состоянию на 9 часов утра все 5 блокпостов продолжают выполнять свои функции. Житомирский блокпост правоохранители все же пытаются демонтировать. Николай Катеринчук на месте выясняет ситуацию и пытается его отстоять.



По оперативным данным, поступившим из всех блокпостов в сторону Киева массово движутся автобусы с вероятными участниками антимайдана. Кроме того в Киев заехали около 30 автобусов с Беркутом по всем направлениям. Они и дальше продолжают прибывать в столицу небольшими колоннами по 5-6 автобусов.



Для получения или предоставления информации обращайтесь в Комендатуру Киева по телефонам +380688569860 , +380635915884 +38063591581.