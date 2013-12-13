Кучма назвал круглый стол "сборищем", которое не решало вопросы

Украина является банкротом, а заседание "круглого стола" было сборищем, на котором было невозможно решать конкретные вопросы.

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма, передает "Украинская правда".

"На таком сборище вопрос не решишь. Но мы показали миру и обществу, что диалог возможен", - заявил он и выразил сожаление, что "конкретика не обсуждалась".

Также он выразил разочарование по поводу попыток разогнать Майдан: "Если бы не было такой попытки, то были бы менее жесткие требования к власти".

При этом, на просьбу прокомментировать ситуацию в стране, Кучма ответил: "Если я скажу всю правду, мне надо будет уехать из страны".

А на вопрос, уволил бы он, будучи на месте Януковича, главу МВД Виталия Захарченко, Кучма ответил: "Не загоняй меня в тупик".

Также второй президент Украины отметил плачевное состояние экономики.

"Страна, по большому счету, банкрот", - подчеркнул он.

Также Кучма добавил – Кабмин планировал, что ВВП вырастет на 3,5%, а получилось падение на 1,5%.

"Минус 5%. Где взять эту цифру? Ходим по всему миру и просим деньги", - сказал он.

Кучма также отметил, что сейчас ситуация в Украине не позволяет идти в Таможенный союз: "Никакого соглашения о ТС подписано не будет".

Кроме того, экс-президент призвал к скорейшему компромиссу между властью и оппозицией: "Чем дальше, тем хуже для страны. Выводы должны сделать власть и оппозиция".

Напомним, сегодня, 13 декабря, состоялось заседание круглого стола "Объединим Украину", на котором присутствовали все четыре президента Украины, а также представители оппозиции.