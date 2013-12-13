Филарет о разгоне Евромайдана: мы что, хотим гражданской войны?

На заседании круглого стола патриах Филарет подчеркнул, что разгон Майдана может привести к гражданской войне.
Патриарх УПЦ КП Филарет на заседании круглого стола "Объединим Украину" рассказал, что практика показала невозможность разгона Майдана.
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Практика показала, что разогнать Майдан невозможно", - подчеркнул он.
Также Филарет добавил, что протесты разойдутся, когда людям дадут гарантии: что Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано, а присоединения к Таможенному союзу не будет.
"Если Украина подпишет соглашение с ТС, соберется еще больше, и это нужно предвидеть", - уверен патриарх.
Еще одним позитивным сигналом для Евромайдана, по мнению Филарета, стало бы освобождение всех задержанных ранее, а также гарантии неприменения силы к протестующим.
"Ведь на силу идет обратная сила, а это означает гражданскую войну. Мы что, хотим гражданской войны?", - резюмировал патриарх.
Напомним, как сообщал "Главред", на заседании круглого стола Президент Украины Виктор Янукович предложил мораторий на применение силы к протестующим, а также предложил амнистировать задержанных активистов.
В свою очередь, лидеры оппозиции – Арсений Яценюк и Виталий Кличко – заявили, что о не верят словам главы государства о неприменении силы.