Филарет о разгоне Евромайдана: мы что, хотим гражданской войны?

Патриарх УПЦ КП Филарет на заседании круглого стола "Объединим Украину" рассказал, что практика показала невозможность разгона Майдана.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Практика показала, что разогнать Майдан невозможно", - подчеркнул он.

Также Филарет добавил, что протесты разойдутся, когда людям дадут гарантии: что Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано, а присоединения к Таможенному союзу не будет.

"Если Украина подпишет соглашение с ТС, соберется еще больше, и это нужно предвидеть", - уверен патриарх.

Еще одним позитивным сигналом для Евромайдана, по мнению Филарета, стало бы освобождение всех задержанных ранее, а также гарантии неприменения силы к протестующим.

"Ведь на силу идет обратная сила, а это означает гражданскую войну. Мы что, хотим гражданской войны?", - резюмировал патриарх.

Напомним, как сообщал "Главред", на заседании круглого стола Президент Украины Виктор Янукович предложил мораторий на применение силы к протестующим, а также предложил амнистировать задержанных активистов.

В свою очередь, лидеры оппозиции – Арсений Яценюк и Виталий Кличко – заявили, что о не верят словам главы государства о неприменении силы.