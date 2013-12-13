Регионалы обещают собрать в центре Киева 200-тысячный митинг

В Партии регионов анонсировали проведение 200-тысячного митинга в центре Киева - на Европейской площади.

Об этом сообщили в пресс-слубе этой политсилы.

В заявке на проведение акции, утвержденной в КГГА, говорится о 200 тысячах участников, а начало митинга назначено на 14 и 15 декабря - в 12:00.

Как сообщал "Главред", на 15 декабря оппозиционеры планировали свою многотысячную акцию - "День гідності", которая соберется на Майдане Независимости - в 5 минутах хотьбы от Европейской площади.

Стоит отметить, что для участия в митинге регионалов, по данным ZN.UA из Донецка уже вышли четыре спецпоезда, заказанных ПР. Каждый состав вмещает около тысячи человек.

Кроме того, в Киев с самого утра выезжают автобусы с участниками пропрезидентского анти-Майдана.

По словам заместителя председателя Донецкой областной организации ПР Игоря Чичасова, город намерены отправить на митинг не менее 20 тысяч человек.

Интересно, что открытой записи в добровольцы не проводилось – списки участников в закрытом режиме формировали местные организации ПР. Во время посадки в поезда работники партийного аппарата допускали пассажиров в вагоны только после установления личности.

Основной контингент донецких приверженцев ПР, отправленный в столицу, составляют совершеннолетние мужчины разного возраста – работники промышленных предприятий, пенсионеры, служащие.