Кличко не поверил словам Януковича и вернулся на Майдан

Круглый стол "Объединим Украину" был мероприятием, на котором прозвучало множество лозунгов, призывов и деклараций.

Об этом заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе политика.

"Мы услышали только лозунги, призывы и декларации. Сегодня от многих участников, не только представителей оппозиции, раздавались одинаковые требования, но мы от присутствовавшего Президента не услышали ни о том, что отпустят задержанных, ни о том, что накажут виновных в жестоком избиении студентов, а об отставке правительства они вообще не собирались говорить, - подчеркнул Кличко.

Также политик отметил, что считает состоявшуюся встречу "заговариванием проблем".

"Здесь были от власти профессионалы в заговаривании проблем. Общие вещи рассказали и никаких путей к урегулированию политического кризиса", - подчеркнул он.

Также Кличко раскритиковал заявления Януковича о моратории на применение силы.

"Мораторий? А что делают в Киеве стянутые со всей Украины "Беркут", Внутренние войска, ППС и ГАИ? Поэтому веры в слова Президента как-то нет", - заметил политик.

Оппозиционер подчеркнул, что если бы Президент был по-настоящему настроен на выход из кризиса, уже сегодня задержанные активисты вышли бы на свободу, а Кабмин – отправлен в отставку.

"Мы сегодня приходили предупредить Президента о его ответственности, если будет применена сила к людям на Майдане, и озвучить ему лично требования людей. Мы возвращаемся на Майдан и продолжаем давить на власть", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал "Главред", ранее свое разочарование круглым столом выразил и второй президент Украины Леонид Кучма, который назвал собрание "сборищем", на котором невозможно говорить о конкретике.