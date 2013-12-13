Балога рассказал о силовом сценарии для Евромайдана и опубликовал документы

С первых дней существования Евромайдана власти готовили для него силовой сценарий.

Об этом заявил внефракционный депутат Виктор Балога, который представил соответствующие документы, передает "Украинская правда".

По данным депутата, против митингующих могли быть использованы меры антитеррористического характера.

Балога отметил, на третий день Евромайдана, 24 ноября, "СБУ привела в боевую готовность силовые структуры во всех регионах Украины".

"Аналогичное указание поступило и в преддверии кровавой бойни со студентами ", - подчеркнул экс-министр чрезвычайных ситуаций.

Отдельно политик подчеркнул ,что в одном из полученных им документов говорится о потенциальной террористической угрозе.

"В этом письме уровень террористической угрозы характеризуется как "Потенциальный" и действие этого уровня продлено до 31 декабря 2013 года. А это означает, что на этих выходных провокации с использованием оружия или взрывчатки могут стать реальностью", - подчеркнул Балога.

Кроме того, он выразил уверенность, что "власть активно готовит "теракт", который развяжет ей руки для использования еще большей силы".