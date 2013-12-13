Милиция признала: "Беркут" нарушил закон, но Евромайдан при разгоне сопротивлялся

В Министерстве внутренних дел признали, что бойцы "Беркута" нарушили закон при разгоне Евромайдана 30 ноября. В то же время, правоохранители отметили, что участники акции оказывали сопротивление.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, озвучивая предварительные результаты действий спецназа на Майдане Независимости 30 ноября.

"Предварительно установлено, что применение мер физического воздействия и специальных средств в отношении граждан отдельными сотрудниками милиции осуществлялось, исходя из оценки сложившейся ситуации. Есть основания утверждать, что нарушение Закона и ведомственных нормативно-правовых актов имело место", - говорится в сообщении.

"В отдельных случаях применение мер физического воздействия и специальных средств превышало меру, необходимую для выполнения возложенных на работников милиции обязанностей и не сводилось к минимуму возможности причинения вреда здоровью правонарушителей", - также признали в министерстве.

Вместе с тем, милиция не отказывается от своих заявлений о том, что участники разогнанной акции совершали правонарушения.



"Это (применение силы и спецсредств против активистов - ред.) происходило в условиях совершения некоторыми участниками акции противоправных действий в виде активного сопротивления, бросания в сотрудников спецподразделения опасных для жизни и здоровья предметов и распыления вещества неустановленного действия", - заявили в милиции.



"По предварительным выводам, есть основания утверждать, что со стороны должностных лиц ГУ МВД Украины в городе Киеве, ответственных за организацию охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, и отдельных работников милиции имели место нарушения действующего законодательства Украины и ряда ведомственных нормативных актов", - также отметили правоохранители.

В то же время, в министерстве обратили внимание на то, что окончательные выводы можно будет сделать только после досудебного расследования, которое проводит Генпрокуратура. "Есть еще ряд вопросов, которые нуждаются в более тщательном изучении, поэтому проведение служебного расследования продолжается. Предварительный вывод по результатам служебного расследования направлен в Генеральную прокуратуру Украины", - добавили в МВД.

Напомним, Президент Виктор Янукович на круглом столе заявил, что установлены трое ответственных за разгон Евромайдана. Правда, их имен глава государства не назвал.

Отметим также, что в ночь на 11 ноября "Беркут" штурмовал акцию на Евромайдане, но атака была отражена митингующими, и протесты продолжаются в центре столицы. Рассказ активиста с места событий читайте в статье "Главреда".