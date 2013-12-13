Власть назвала евроинтеграцию стратегической задачей Украины

Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и евроинтеграция остаются для Украины ключевыми приоритетами внешней политики.

Об этом заявил в интервью телеканалу "Euro News" первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов по итогам переговоров с еврокомиссаром Штефаном Фюле, сообщает УНИАН.

"Наша стратегическая задача — это евроинтеграция. Я сейчас здесь (в Брюсселе — Ред.) нахожусь для того, чтобы этот вопрос был понятен для всех и конкретен. То есть, я не занимаюсь интеграцией в другие ассоциации, союзы. Я сегодня здесь для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил Президент, и которую он проговорил в недавнем своем послании", — сказал Арбузов, отвечая на вопрос ведущего, намерена ли Украина участвовать в евразийской интеграции.

Первый вице-премьер заверил, что сейчас идет активная проработка Соглашения об ассоциации, которое Украина намерена подписать в ближайшее время. "Уверен, это часть процесса, по которому мы идем уже не первый год. Конечно же, это продолжение переговоров, тем более, очевидно, что то, что мы заявляли, что никакой паузы в переговорах нет, сегодня мы на деле подтвердили", — сказал Арбузов, отметив, что в Украине прекрасно осознают преимущества ассоциации с ЕС.

Первый вице-премьер рассказал, что сейчас Украина и ЕС прорабатывают дорожную карту, которая определит взаимные обязательства сторон в процессе подписания ассоциации, а также установит четкие сроки и график выполнения необходимых шагов.