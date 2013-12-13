Опубликован список поездов, которые привезут участников анти-Майдана в Киев

Партия регионов арендовала 27 поездов для транспортировки людей на анти-Майдан – митинг в поддержку Кабмина, который пройдет в центре Киева 14 и 15 декабря.

Об этом сообщила журналист Татьяна Гонченко в своем Facebook.

По ее данным, каждый поезд состоит в среднем из 20 вагонов – составы отправятся из Луганска, Донецка, Одессы, Севастополя, Харькова и Запорожья.

В то же время, в "Батькивщине" заявили, что работников бюджетных организаций под угрозой увольнения заставляют участвовать в анти-Майдане.

"На контактные телефоны Штаба национального сопротивления, нардепов оппозиционных фракций, пресс-службы, приходят многочисленные сообщения киевлян о том, что бюджетников и коммунальщиков Киева в приказном порядке, под угрозой увольнения, вынуждают приходить на митинги в поддержку Партии регионов и действующей власти", - сообщили оппозиционеры.

Также в партии отметили, что, по их данным "существует разнарядка для столицы: обеспечить явку на митинги Партии регионов как минимум нескольких сотен тысяч бюджетников и коммунальщиков Киева".

Напомним, как сообщал "Главред", на 14 и 15 декабря в центре Киева Партия регионов собирает 200-тысячный анти-Майдан.