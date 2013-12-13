Евромайдан отделится от анти-Майдана нейтральной полосой

Организаторы Евромайдана сделают все возможное, чтобы не допустить провокаций во время массовых мероприятий в центре Киева, которые намечены на 14-15 декабря.

Об этом заявил один из активистов Еврмайдана, экс-нардеп Тарас Стецькив в эфире "5 канала", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы создадим нейтральную полосу между двумя митингами, чтобы было видно, кто куда перемещается", - рассказал он.

По его словам, 15 декабря в центре Киева создадут нейтральную полосу – чтобы избежать провокаций и столкновений между участниками митингов на Майдане Независимости и Европейской площади.

"У нас есть информация, что провокаторы зайдут внутрь как их, так и нашего митинга еще задолго до его начала, и, когда митинги будут идти, они будут совершать разнообразные вещи – столкновения и тому подобное", - подчеркнул Стецькив.

Также он напомнил, что на Евромайдане существуют добровольцы, главная задача которых – не допустить провокаций.

"На это у нас есть реагирование. Наши люди предупреждены, наши люди проинструктированы, мы выпустим массовым тиражом инструкцию, как себя вести в таком случае", - отметил Стецькив.

Напомним, как сообщал "Главред", на 14 и 15 декабря в центре Киева назначены массовые акции сторонников и противников действующей власти.

Оппозиционеры объявили 15 декабря "Днем гідності" и призвали всех сторонников евроинтеграции прийти на Майдан Независимости.

В свою очередь, Партия регионов согласовала с КГГА митинг на Европейской площади (в пяти минутах ходьбы от Майдана – прим. ред.) – на 14 и 15 декабря, количество заявленных участников – 200 тысяч человек.

Стоит отметить, что ранее появились многочисленные предупреждения о подготовке кровавых провокаций.

При этом бывший глава МЧС Виктор Балога даже опубликовал документы силового сценария для Евромайдана.