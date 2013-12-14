В милиции объяснили, почему пошли на ночной штурм Евромайдана

Милиция пошла на штурм Евромайдана, чтобы выполнить решение суда, предполагающее "расчистку" центра Киева.

Об этом в эфире Шустер Live заявил заместитель начальника главного следственного управления МВД Олег Татаров, пишет "Украинская правда". Кроме того, представитель министерства пояснил, что штурм был организован ночью для того, чтобы не мешать движению транспорта.



"Если проанализировать статистику, я говорю по сотрудникам милиции, у нас в среднем за сутки несут правоохранителей 5 тысяч службу в центральном районе города. Ночью это количество уменьшается - 2-2,5 тысячи", - отметил Татаров.



"И для того, чтобы не нарушать нормальный уклад жизни, не мешать проезду транспорта, милиция выполняла операцию по исполнению решения суда именно ночью", - пояснил он.

Также, по словам представителя МВД, во время штурма в ночь на 11 декабря милиция "не применила силы и спецсредств".

"Милиция выполняла решение суда", - добавил Татаров.

Напомним, штурм Евромайдана, в котором, в частности, принимали участие бойцы "Беркута", состоялся в ночь на среду, 11 декабря. В результате митингующие фактически отбили атаки правоохранителей, восстановили баррикады и продолжают акции.

Активист Евромайдана, историк Владимир Вьятрович, рассказал "Главреду" подробности штурма, в частности, о том, что многие митингующие были настроены, что милиция пройдет на Майдан "только по трупам". Больше рассказов очевидца читайте здесь.