Переодетые спецназовцы готовят беспорядки на Майдане - оппозиция

Оппозиционный Штаб национального сопротивления, созданный протестующими на Евромайдане, заявил о подготовке провокаций против митингующих с участием переодетых бойцов спецподразделения "Альфа".

Об этом в блоге на "Украинской правде" сообщил нардеп Арсен Аваков.

"Два подразделения "Альфы", расквартированные в Киеве в районе улицы Красноармейской, и спецподразделения внутренних войск, находящиеся на улице Мельникова, получили команду переодеться в гражданскую форму одежды, проникнуть на территорию Майдана Независимости (и/или на т. н. "антимайдан" в Мариинском парке) и провоцировать драки и беспорядки, тем самым дискредитируя мирный характер нашего протеста", - написал политик.

По информации, озвученной оппозиционером, протестующие уже подготовились к провокациям - "самоорганизованные отряды территориальной обороны Майдана, получили команду с этого момента приступить к дежурству в режиме особого внимания".



"Призываем ко вниманию общественность и средства массовой информации! Призываем власть отозвать эту провокативную команду. За все подобные действия или провокации рано или поздно придется отвечать. Всех тех, кто находится на Майдане, просим быть бдительными и не допускать провокаций по дискредитации нашего мирного процесса", - также говорится в сообщении.

Напомним, ранее оппозиция неоднократно заявляла о подготовке провокаций против участников протестов.

Кроме того, в ночь на 11 декабря "Беркут" и милиция штурмовали Евромайдан в Киеве. О том, как это было, читайте в рассказе участника "обороны" Майдана, историка Владимира Вьятровича.