Виновные в жестоком разгоне Евромайдана найдены, но их имен не называют

Лукаш говорит о трех высокопоставленных чиновниках.
Трем высокопоставленным чиновникам скоро будут выдвинуты обвинения в совершении преступлений, связанных с жестоким разгоном Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября.
Об этом сообщила министр юстиции Елена Лукаш в эфире программы Шустер Live, пишет "Украинская правда".
"В ближайшее время три чиновника получат соответствующие процессуальные документы и соответствующий процессуальный статус, будут обвинены в совершении этого преступления", - сказала глава Минюста.
При этом она не уточнила ни имен, ни должностей этих чиновников.
Вместе с тем, Лукаш заявила, что правоохранители должны расследовать призывы к свержению конституционного строя в Украине.
Напомним, в пятницу, 13 декабря, президент Виктор Янукович заявил, что непосредственное отношение к разгону Евромайдана имеют три человека. Имен глава государства также не называл.
После разгона Евромайдана в Украине серьезно усилились протесты с требованием досрочной отставки власти.