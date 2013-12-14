Виновные в жестоком разгоне Евромайдана найдены, но их имен не называют

Трем высокопоставленным чиновникам скоро будут выдвинуты обвинения в совершении преступлений, связанных с жестоким разгоном Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября.

Об этом сообщила министр юстиции Елена Лукаш в эфире программы Шустер Live, пишет "Украинская правда".

"В ближайшее время три чиновника получат соответствующие процессуальные документы и соответствующий процессуальный статус, будут обвинены в совершении этого преступления", - сказала глава Минюста.

При этом она не уточнила ни имен, ни должностей этих чиновников.

Вместе с тем, Лукаш заявила, что правоохранители должны расследовать призывы к свержению конституционного строя в Украине.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, президент Виктор Янукович заявил, что непосредственное отношение к разгону Евромайдана имеют три человека. Имен глава государства также не называл.

После разгона Евромайдана в Украине серьезно усилились протесты с требованием досрочной отставки власти.