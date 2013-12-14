Ночной Евромайдан: 5 тысяч человек и баррикады в боевой готовности, опубликованы фото

На Майдане Независимости в Киеве ночью остается 5 тысяч активистов.

"Людей около 5 тысяч. На сцене Руслана, все баррикады в боевой готовности", - сообщалось на странице Евромайдана в Facebook в 2 часа ночи.



Также активисты опубликовали фото ночного дежурства на центральной площади столицы.



Напомним, ранее оппозиция заявила, что на Евромайдане, а также на Антимайдане, который на выходных в столице организовывают сторонники власти, готовятся провокации с участием переодетых силовиков.



Вместе с тем, ситуация в центре Киева по состоянию на 2:30 субботы 14 декабря, была спокойной. Прямую видеотрансляцию с Евромайдана смотрите здесь.

