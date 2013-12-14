Кравчук об анти-Майдане: если власть не может без него справиться – это не власть

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что если власть не может обойтись без людей, которых в последние дни массово свозят на анти-Майдан в Киеве – она не власть.

Об этом он заявил в эфире Шустер LIVE.

"В чем суть власти... Поскольку есть власть, и Партия регионов при власти, то не надо везти людей в Киев, а они скажут свое мнение через власть. А власть наведет порядок. Зачем везти людей? Если вы не можете без них справиться - вы не власть", - считает Кравчук.

Кроме того, говоря о жестоком разгоне мирного митинга на Майдане Независимости, Кравчук подчеркнул, что "человек, который сделал ошибку, дав приказ на разгон Евромайдана, должен быть отстранен от власти".

"Когда происходят такие вещи острые в обществе. Я говорю вам из опыта. Чрезвычайно острые. Любая ошибка, сознательная или несознательная. Не надо разбираться. Человек, который сделал эту ошибку, отстраняется от власти, потому что он наносит вред. Иначе мы порядка не наведем. Никогда", – заявил он.

Напомним, в 4 часа утра 30 ноября подразделения "Беркута" разогнали участников Евромайдана – мирного митинга в поддержку евроинтеграции Украины. Многие люди пострадали.

Как ранее писал "Главред", в МВД признали свою ошибку, однако никто из чиновников до сих пор не был привлечен к ответственности.

По словам министра юстиции Елены Лукаш, трем высокопоставленным чиновникам скоро будут выдвинуты обвинения в совершении преступлений, связанных с жестоким разгоном Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября.