СБУ готовится "обезвреживать террористов" в Киеве

Служба безопасности Украины сообщает, что Антитеррористический центр привел в готовность субъекты борьбы с терроризмом на территории Киевского региона в связи с событиями вокруг Евромайдана в Киеве.

По данным пресс-службы ведомства, эти меры вызваны " анонимными сообщениями о заминировании объектов с массовым пребыванием людей и угрозами совершить взрывы, которые имели место в ноябре и декабре этого года на фоне сложной ситуации в центральных районах столицы".

В ведомстве подчеркивают, что решение усилить готовность принято в рамках украинского законодательства.

"Мероприятия, осуществляемые подразделениями СБУ, МВД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минздрава, Мининфраструктуры, других субъектов борьбы с терроризмом и органов исполнительной власти, направленные исключительно на обеспечение безопасности населения и недопущения преступной деятельности с террористической целью", – говорится в сообщении.

Принятые меры, заверили в ведомстве, носят предупредительный характер.

"Они предусматривают постоянный межведомственный обмен информацией, проверку готовности сил и средств, в том числе систем экстренного оповещения", – сказано в заявлении.

"С целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью жителей и гостей Киева, подтверждения или опровержения версии об угрозах террористического характера осуществляются мероприятия по проверке анонимных угроз совершить взрывы и устанавливаются правонарушители, выясняются их мотивы", – сообщает СБУ.

Как ранее писал "Главред", депутат Виктор Балога обнародовал документы, которые, по его мнению, свидетельствуют о готовности власти к "применению мер антитеррористического характера против мирных митингующих".