Москва назвала реакцию ЕС на события в Украине истерикой: ничего ведь не случилось

В России назвали истерикой реакцию Запада на решение Киева по Соглашению об ассоциации и уверен, что Евромайдан в Киеве срежиссировали западные государства.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, правительство Украины, отказавшись от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, воспользовалось своей легитимной компетенцией, поскольку именно исполнительная власть принимает решение подписывать или не подписывать какие-либо международные договоры, сообщает РИА Новости.

"Вызывает изумление реакция на грани истерики на суверенное решение легитимных властей Украины. Что сделало правительство Виктора Януковича? Может быть, оно вышло из Договора о нераспространении ядерного оружия? Или заявило, что в нарушение своих обязательств создает ядерную бомбу? Или расстреляло кого-нибудь?" — заявил глава МИД РФ в интервью телеканалу "Россия-24".

В то же время, он подчеркнул, что "сама ситуация (в Украине. – Ред,) уже комментировалась неоднократно президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и другими представителями нашего руководства".

"Она срежиссирована и готовилась давно", – сказал Лавров.

Как ранее писал "Главред", на 14 и 15 декабря в центре Киева назначены массовые акции сторонников и противников действующей власти.

На Европейской площади соберется анти-Майдан сторонников Партии регионов. Количество заявленных участников – 200 тысяч человек.

А на Майдане Независимости 15 декабря пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.

В СМИ появились многочисленные предупреждения о подготовке кровавых провокаций.

Бывший глава МЧС Виктор Балога опубликовал документы силового сценария для Евромайдана, а СБУ заявило о готовности обезвреживать террористов в Киевском регионе.