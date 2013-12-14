Активисты объяснили анти-Майдану, зачем вышли на протесты: мы – одна страна

Киевский Евромайдан принял решение формировать отряды безопасности для охраны людей на провластном митинге, который 14 и 15 декабря пройдет на Европейской площади в двух минутах ходьбы от Майдана Независимости.

Об этом со сцены Майдана сообщил Игорь Луценко, сообщают активисты в Facebook.

Кроме того, Студенческий координационный совет (СКР), подготовиз для участников анти-Майдана листовку-обращение, в которой активисты объясняют, почему вышли на Евромайдан.

"Майдан стоит не за НАТО, США или Европу. Мы здесь не за Бандеру или Шухевича… Нам просто надоело жить в говне!", – написано в листовке.

Как ранее писал "Главред", в выходные в столице пройдут массовые акции противников и сторонников власти.

На Европейской площади соберется анти-Майдан сторонников Партии регионов. Количество заявленных участников – 200 тысяч человек.



А на Майдане Независимости 15 декабря пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.

В СМИ появились многочисленные предупреждения о подготовке кровавых провокаций.



Бывший глава МЧС Виктор Балога опубликовал документы силового сценария для Евромайдана, а СБУ заявила о готовности обезвреживать террористов в Киевском регионе.