Активисты объяснили анти-Майдану, зачем вышли на протесты: мы – одна страна

Евромайдан обещает защищать участников провластного митинга
Об этом со сцены Майдана сообщил Игорь Луценко, сообщают активисты в Facebook.
Кроме того, Студенческий координационный совет (СКР), подготовиз для участников анти-Майдана листовку-обращение, в которой активисты объясняют, почему вышли на Евромайдан.
"Майдан стоит не за НАТО, США или Европу. Мы здесь не за Бандеру или Шухевича… Нам просто надоело жить в говне!", – написано в листовке.
Как ранее писал "Главред", в выходные в столице пройдут массовые акции противников и сторонников власти.
На Европейской площади соберется анти-Майдан сторонников Партии регионов. Количество заявленных участников – 200 тысяч человек.
А на Майдане Независимости 15 декабря пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.
В СМИ появились многочисленные предупреждения о подготовке кровавых провокаций.
Бывший глава МЧС Виктор Балога опубликовал документы силового сценария для Евромайдана, а СБУ заявила о готовности обезвреживать террористов в Киевском регионе.