В США готовят резолюцию по Украине c санкциями против власти

В Сенат США подана резолюция относительно ситуации в Украине. Один из ее пунктов предусматривает санкции против должностных лиц.

Инициаторами внесения документа выступили сенаторы от штата Иллинойс Дик Дурбин и от штата Коннектикут Крис Мерфи, которые призвали и власть, и оппозицию Украины воздержаться от применения силы сообщает медиа-портал украинской диаспоры VIDIA,

В случае принятия данной резолюции Сенат объявит следующие 7 пунктов:

– Сенат США выражает поддержку украинскому народу в его праве определять демократическое будущее для своей страны.

– Призывает США и лидеров ЕС объединить усилия для мирного и демократического разрешения кризиса в Украине и интеграции Украины в евроатлантические структуры.

– Призывает протестующих, оппозицию и общество и в дальнейшем воздерживаться от применения силы и начать процесс общенационального примирения.

– Призывает все политические партии воздержаться от языка вражды (агрессии направленной на человека или группу лиц по признаку расы , религии , пола или сексуальной ориентации), разъединяющей украинское общество.

– Призывает правительство Украины воздержаться от дальнейшего применения силы против мирных протестов и уважать международно признанные права граждан Украины, особенно право высказывать мнение и право на собрания.

– Осуждает насилие, примененное против мирных демонстрантов 30 октября, 1 и 11 декабря, и требует немедленно привлечь виновных должностных лиц к ответственности, а также немедленно прекратить преследование задержанных мирных демонстрантов.

– В случае повторного применения властью насилия против мирных демонстрантов, Президент США и Конгресс должны рассмотреть введение персональных санкций, включая визовые ограничения и замораживание активов, против должностных лиц.

В своем проекте резолюции сенаторы просят поддержать народ Украины в его европейских стремлениях и осудить действия украинской власти по неподписанию ассоциации с ЕС и применения силы против мирных протестующих.

Напомним, США рассматривают все возможные варианты реакции на применение властями силы на Майдане. В частности, реальными являются санкции в отношении руководства государства.

Как ранее писал "Главред", после штурма Евромайдана в Киеве США рассматривают разные рычаги влияния на украинскую власть, среди которых и введение санкций.

"Мы рассматриваем варианты дальнейшей политики (относительно украинского руководства). Очевидно, что решение не принято. Санкции – в том числе", – заявила 12 декабря представитель Госдепартамента США Джейн Саки.