На Европейской площади собрались около 10 тысяч митингующих, опубликованы фото

На Европейской площади идут последние приготовления к началу анти-Майдана – митинга в поддержку курса Президента Виктора Януковича "Сохраним Украину".

Здесь, по данным телеканала 24 уже собралось около 10 тысяч человек.

Место проведения мероприятия оцеплено сотрудниками внутренних войск и милицией, проезжую часть перегородили автобусы.

Как ранее писал "Главред", Партия регионов сообщила, что в бессрочной акции примут участие 200 тысяч человек.

Напоминим, в воскресенье, 15 декабря, на Евромайдане пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.