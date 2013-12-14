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На Европейской площади собрались около 10 тысяч митингующих, опубликованы фото news.liga.net
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На Европейской площади собрались около 10 тысяч митингующих, опубликованы фото Facebook.com
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На Европейской площади собрались около 10 тысяч митингующих, опубликованы фото Facebook.com
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На Европейской площади собрались около 10 тысяч митингующих, опубликованы фото Facebook.com
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На Европейской площади собрались около 10 тысяч митингующих, опубликованы фото Facebook.com
На Европейской площади идут последние приготовления к началу анти-Майдана – митинга в поддержку курса Президента Виктора Януковича "Сохраним Украину".
Здесь, по данным телеканала 24 уже собралось около 10 тысяч человек.
Место проведения мероприятия оцеплено сотрудниками внутренних войск и милицией, проезжую часть перегородили автобусы.
Как ранее писал "Главред", Партия регионов сообщила, что в бессрочной акции примут участие 200 тысяч человек.
Напоминим, в воскресенье, 15 декабря, на Евромайдане пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.