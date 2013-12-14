Вице-премьер: работа над Соглашением с ЕС может стать общей победой украинцев

Сегодня общей победой украинцев может стать совместная работа над Соглашением об Ассоциации (СА) с Евросоюзом.

Такое мнение в эфире Шустер LIVE на телеканале "Интер" высказал вице-премьер-министр Александр Вилкул, пишет РБК-Украина.



"Сегодня украинцам как никогда нужны общие победы, объединяющие Восток и Запад, - отметил он. - И этой общей победой может быть совместная работа над Соглашением об Ассоциации с ЕС".



Результатом этой работы, убежден вице-премьер, должна стать такая модель, которая позволит "не отказавшись от рынка Таможенного союза", также получить широкий доступ к единому рынку ЕС - 500 млн потребителей.

"Необходима стратегия - о том, что необходимо сделать, как необходимо защитить наших товаропроизводителей, какие шаги надо сделать в переходной период для того, чтобы мы опять не выбирали или/или. А для того, чтобы мы выбирали и/и", - подчеркнул Вилкул.



"Сейчас тот кризис, который пришелся на наше поколение. Но всем - и власти, и оппозиции - должно хватить ума выйти из кризиса сильнее и консолидированнее, как нация. И власть, и оппозиция должны чувствовать общую ответственность за решение данного кризиса. Независимая соборная Украина - самодостаточная ценность. Необходимо садиться за стол переговоров. Это главное, что я сегодня хочу сказать", - резюмировал вице-премьер-министр.