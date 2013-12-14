Названы имена тех, кого накажут за разгон Евромайдана – СМИ

За силовой разгон Евромайдана 29-30 ноября могут наказать трех чиновников – начальника киевского главка МВД Валерий Коряка, замсекретаря Совбеза Владимира Сивковича и главу КГГА Александра Попова.

В то же время, в списке потенциальных ответственных нет ни главы МВД Виталия Захарченко, ни секретаря СНБО Андрея Клюева, сообщает ZN.ua со ссылкой на собственные источники.

"Заказчиков могут разменять на исполнителей", – пишет издание.

Напомним, на круглом столе 13 декабря Президент Янукович объявил, что есть три человека, которые могут понести ответственность за разгон Майдана, но не назвал их имен.

Как ранее писал "Главред", в тот же день министр юстиции Елена Лукаш в эфире программы Шустер Live подтвердила, что трем высокопоставленным чиновникам скоро будут выдвинуты обвинения в совершении преступлений, связанных с жестоким разгоном Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября.