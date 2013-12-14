Милиция опасается столкновения двух Майданов

Ожидая силового противостояния между активистами Евромайдана и митинга сторонников Партии регионов, милиция перегородила Крещатик на отрезке между Майданом Независимости и Европейской площадью 7 автобусами милиции и грузовиками.

По словам правоохранителей, для охраны порядка в центре Киева отобраны лучшие сотрудники, сообщает телеканал 24.

"Были отобраны опытные правоохранители с выносливой психикой, которые умеют не поддаваться на провокации и сдерживать собственные эмоции. Это очень важно. Ведь в любую минуту может возникнуть силовое противостояние между сторонниками политических течений или провокации. Кстати, все эти правоохранители, которые сейчас патрулируют Европейскую площадь, прибыли из разных регионов ", – говорят в главном управлении МВД столицы.

Правоохранители Киева отмечают, что число милиционеров, которые обеспечивают охрану общественного порядка, меняется, потому что количество активистов с обеих сторон постоянно растет.

Как ранее писал "Главред", в выходные в столице пройдут массовые акции противников и сторонников власти.

На Европейской площади соберутся сторонники Партии регионов. Количество заявленных участников – 200 тысяч человек.

А на Майдане Независимости 15 декабря пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.

В СМИ появились многочисленные предупреждения о подготовке кровавых провокаций.

Бывший глава МЧС Виктор Балога опубликовал документы силового сценария для Евромайдана, а СБУ заявила о готовности обезвреживать террористов в Киевском регионе.