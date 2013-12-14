Азаров на Европейской площади: не надо строить баррикады

На Европейской площади в Киеве в полдень начался митинг сторонников Партии регионов. Перед собравшимися выступил председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он призвал украинцев прекратить акции протеста в Киеве и подчеркнул, что "и цели, и задачи у нас общие" с митингующими на Майдане Независимости, сообщает УНИАН.

По словам Азарова, акции протеста происходят только в столице Украины Киеве.

"Я владею информацией – только в Киеве у нас происходят эти события, а вся остальная страна в подавляющем большинстве спокойна. И мы должны и Киеву дать спокойствие. Я сейчас ехал на этот митинг и с болью в душе смотрел на то, что происходит в Киеве. Так давайте наберемся мужества, я обращаюсь к политикам, давайте скажем своим людям - возвращайтесь в семьи, занимайтесь своим делом", – сказал премьер.

Лидер регионалов подчеркнул, что ответственность политиков заключается в том, чтобы найти мирное разрешение по всем существующим противоречиям. И в этом все политики должны объединиться, добавил премьер.

"Мы должны быть едины в этом. Мы можем внутри страны ругаться, но вне мы должны выступать единым фронтом. Те политики, которые пропагандируют вражду, ненависть, разделение Украины - они не должны иметь место в сегодняшней политике, им место на свалке. Вот это все должны понимать...Любые спорные вопросы нужно решать за круглым столом, путем переговоров… Нельзя снимать людей со своих рабочих мест, отрывать их от семей. Люди должны жить нормальной жизнью", – заявил он.

По его словам, "вся страна, кроме Киева, живет спокойно, а эти события (митинги) проходят только в столице".

"И мы должны и Киеву дать жить спокойно", – подытожил премьер.

Как ранее писал "Главред", сегодня на Европейской площади проходит митинг сторонников Партии регионов в поддержку полики властей и Президента Виктора Януковича.

Напомним, завтра на Евромайдане пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.