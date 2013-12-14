Азаров на митинге рассказал об однополых браках и Европе

Для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом в нашей стране необходимо узаконить однополые браки и принять закон о равенстве сексуальных меньшинств.

Об этом заявил премьер Николай Азаров на митинге в поддержку власти, который собрался на Европейской площади в Киеве, сообщает "Украинская правда".



"Оппозиционные лидеры рассказывают сказки о том, что мы подпишем Соглашение (об ассоциации - ред.) и завтра будем без виз ездить в Европу. Ничего подобного. Мы должны еще узаконить однополые браки, принять закон о равенстве сексуальных меньшинств", - сказал глава Кабмина.

По словам премьера, украинцы к таким шагам не готовы, кроме того, против подобных действий выступает церковь.

Вместе с тем, премьер рассказал о проблемах, которые Украине могла принести Ассоциация с ЕС.



"Когда перед нами стал вопрос – подписать соглашение с ЕС и завтра стать банкротом, мы на это пойти не могли", – заявил Азаров.



Вместе с тем, он добавил, что "это абсолютно не означает, что мы поставили крест на европейской, как нам говорили, "мечте".

Напомним, на митинге Азаров также заявил, что у участников акции на Европейской площади общие цели с митингующими на Евромайдане, и призвал не строить баррикады.

На митинг на Европейской площади ПР намерена собрать 200 тысяч человек, утром в субботу здесь собрались около 10 тысяч.