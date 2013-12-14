Евромайдан пикетирует Минобороны: армия с народом

Возле здания Минобороны проходит многотысячный митинг активистов Евромайдана, которые призывают не использовать армию в политических целях.

Поводом для акции стала информация о том, что военных привлекают на проправительственные митинги, которую получили народные депутаты от оппозиции, сообщает ТСН.

По данным оппозиции, военных переодевают или в гражданскую одежду, или в милицейскую форму, или даже форму работников МЧС.

Участники митинга требуют от руководства Минобороны не нарушать законодательство Украины и не использовать армию в политических целях.

"Армия с народом!" – скандируют митингующие.

Как ранее писал "Главред", в выходные в столице пройдут массовые акции противников и сторонников власти.

На Европейской площади соберется митинг сторонников Партии регионов. Количество заявленных участников – 200 тысяч человек.

А на Майдане Независимости 15 декабря пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.

В СМИ появились многочисленные предупреждения о подготовке кровавых провокаций.

Бывший глава МЧС Виктор Балога опубликовал документы силового сценария для Евромайдана, а СБУ заявила о готовности обезвреживать террористов в Киевском регионе.