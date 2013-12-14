Евромайдан пикетирует Минобороны: армия с народом

Возле Министерства обороны Украины идет многотысячный митинг активистов Евромайдана.
Возле здания Минобороны проходит многотысячный митинг активистов Евромайдана, которые призывают не использовать армию в политических целях.
Поводом для акции стала информация о том, что военных привлекают на проправительственные митинги, которую получили народные депутаты от оппозиции, сообщает ТСН.
По данным оппозиции, военных переодевают или в гражданскую одежду, или в милицейскую форму, или даже форму работников МЧС.
Участники митинга требуют от руководства Минобороны не нарушать законодательство Украины и не использовать армию в политических целях.
"Армия с народом!" – скандируют митингующие.
Как ранее писал "Главред", в выходные в столице пройдут массовые акции противников и сторонников власти.
На Европейской площади соберется митинг сторонников Партии регионов. Количество заявленных участников – 200 тысяч человек.
А на Майдане Независимости 15 декабря пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.
В СМИ появились многочисленные предупреждения о подготовке кровавых провокаций.
Бывший глава МЧС Виктор Балога опубликовал документы силового сценария для Евромайдана, а СБУ заявила о готовности обезвреживать террористов в Киевском регионе.